Предполагаемый убийца московской школьницы совершил суицид

Полиция заявила об обнаружении тела подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в Москве молодого человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

«Тело 21-летнего учащегося одного из столичных учебных заведений обнаружено неподалеку от места убийства», - отметила она.

По данным полиции, молодой человек совершил самоубийство.

Напомним, тело школьницы с ножевым ранением нашли в парковой зоне вблизи улицы Маршала Катукова. СМИ писали о том, что ее мог убить студент Московского физико-технического института на почве пьяного конфликта.