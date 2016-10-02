В Москве при ДТП на остановке погибли трое

При столкновении автомобиля с остановкой общественного транспорта на востоке Москвы погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

«Мы подтверждаем гибель третьего человека в результате ДТП», — отметили в ГИБДД.

Сбивший трех человек водитель взял автомобиль в аренду, уточняет «Интерфакс».

Эту информацию подтвердили в предоставившей авто компании «Делимобиль»: «Известно, что клиент взял в аренду машину и ехал со скоростью около 80 км/ч, далее увидел, с его слов, что на встречную полосу выехала машина. По словам клиента, он решил избежать столкновения, набрал скорость около 105 км/ч, из-за чего не справился с управлением и врезался в столб».

Компания намерена сотрудничать со следствием.

Напомним, ранее стало известно, что автомобиль Hyundai врезался в стоявших на остановке людей возле дома 37/15 по 1-й Владимирской улице. Жертвами наезда изначально признали двоих - школьника и мужчину средних лет.