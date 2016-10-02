Минфин заявил о ежегодном повышении акцизов на табак

Министерство финансов намерено повышать акцизы на табачную продукцию на 10% ежегодно в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает года ТАСС со ссылкой на презентацию Минфина к выступлению главы министерства Антона Силуанова на семинаре для депутатов Госдумы.

За счет такого повышения министерство надеется привлечь в бюджет 243 млрд рублей.

Так, в 2017 году увеличение акцизов на табак позволит увеличить бюджет на 35 млрд рублей, в 2018 году — на 82 млрд и в 2019 году — на 126 млрд рублей.

Между тем Минфин спрогнозировал доходы бюджета в 2017 году на уровне 13 трлн рублей, в 2018 году — 13,7 трлн, в 2019 году — 14,7 трлн, а расходы —на уровне 15,7 трлн рублей ежегодно.