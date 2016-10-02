Белоруссия сразу в полтора раза увеличила тариф на транспортировку нефти из РФ

Белоруссия обновила тарифы на транспортировку нефти из России по трубопроводам на своей территории. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли страны опубликовано 1 октября.

«Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, согласно приложению», — сообщается в нем.

Теперь транспортировка нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава обойдется в 400,98 российских рублей за тонну без учета НДС вместо 267,32 рублей, а прокачка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды будет стоить 172,23 российских рублей вместо 114,82. Соответственно, тариф на направлении Невель (Великие Луки) — Полоцк увеличивается с 32,31 до 48,47 рублей.

Новые расценки начнут действовать с 10 октября.