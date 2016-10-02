SpaceX заподозрила конкурента в подрыве своей ракеты

Американская частная компания SpaceX во время изучения причин взрыва ракеты Falcon 9 заподозрила в инциденте своих конкурентов из компании United Launch Alliance (ULA). Об этом пишет The Washington Post.

SpaceX заявила, что на крыше здания-конкурента рядом с пусковой платформой была отмечена некая подозрительная активность в момент подготовки ракеты Falcon 9 к испытанию.

Стоит отметить, что данное строение, принадлежащее ULA, находится примерно в 1,5 км от пусковой платформы. В компании Илона Маска заявили, что видели на крыше здания «странную тень, а затем белое пятно». Во время расследования инцидента сотрудник SpaceX даже попытался проникнуть на крышу ULA,однако ему было отказано в доступе. После этого SpaceX обратилась к управлению специальных расследований ВВС США, но при осмотре следователями крыши строения никаких следов возможной диверсии выявлено не было.