«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РФПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче девятого тура российской премьер-лиги. Счет встречи составил 4:2.

Первый гол забил итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито на 20-й минуте, однако через несколько минут в ворота петербургской команды прилетел ответный мяч от соотечественника Кришито Сальваторе Бокетти. На 33-й минуте Артем Дзюба забил второй гол, но вскоре после этого Зе Луиш сравнял счет.

Аксель Витцель стал автором третьего гола в ворота «Спартака» на 67-й минуте. Наконец, четвертый мяч забил Жулиано на последних минутах матча.

По итогам матча «Зенит» догнал в турнирной таблице «Спартак», который занимал первое место.