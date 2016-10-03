Беленов заменит Акинфеева в сборной России по футболу

На товарищеском футбольном матче России с Коста-Рикой голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева заменит вратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игоря Владимирова.

«Вместо Акинфеева, который не будет присутствовать на сборе, в команду вызван Александр Беленов», — говорит Владимиров по телефону.

На официальном сайте московского ЦСКА появилась информация о том, что 5 октября Акинфеев отправится на медицинское обследование в Германию. Дополнительно будет сообщено о сроках восстановления его здоровья. Акинфеев получил травму в матче девятого тура премьер-лиги с ФК «Ростов».

Футболист Александр Беленов проведет свой первый матч в составе основной национальной команды 9 октября в Краснодаре.