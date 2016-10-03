Донецк и Киев обвинили друг друга в срыве разведения сил

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о срыве украинской стороной соглашения о создании зон безопасности в Донбассе, передает ТАСС.

«Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском, подразделения вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее», — сказал Басурин.

Ранее армейские подразделения ДНР были отведены в этом районе, причем Донецк не стал дожидаться, пока это сделают части вооруженных сил Украины. Украинские силовики не только остались на своих позициях, но и начали обстреливать поселок Викторовка, который находится в той зоне, откуда должны быть выведены все воинские подразделения. В результате час спустя было принято решение о том, чтобы силы ДНР вернулись на исходные позиции.

В свою очередь, минобороны Украины объяснило срыв отвода войск обстрелом со стороны ДНР.

21 сентября в Минске было подписано рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств в Донбассе. Достигнутая в Минске договоренность об отводе войск и вооружения касается трех участков – Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Стороны договорились отступить от линии фронта на километр, если «режим тишины» здесь продлится 7 дней подряд.