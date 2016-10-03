Берлускони госпитализирован в Нью-Йорке

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Пресвитерианский медицинский центр Колумбийского университета в Нью-Йорке сразу по прибытию. Об этом сообщает агентство Askanews.

Берлускони продолжает свой курс реабилитации после перенесенной операции на открытом сердце. Итальянское издание отмечает, что у экс-министра обнаружены проблемы с давлением и воспаление вследствие тяжелой операции.

Адвокаты Берлускони Федерико Чецони и Франко Чоппи попросили суд отложить запланированное заседание по делу «Руби-3» ввиду плохого состояния здоровья подзащитного. Суд удовлетворил просьбу и назначил новый срок заседания на 19 декабря.

Напомним, что Сильвио Берлускони проходит фигурантом скандального дела о подкупе свидетелей, выступивших в его пользу на судебном процессе 2011 года.