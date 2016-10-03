В РАНХиГС заявили о пройденном дне российской экономики

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Института Гайдара отметили преодоление экономикой России ее дна, сообщает РБК.

Такой вывод содержится в подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара мониторинге экономической ситуации. О преодолении дна свидетельствует динамика основных макроэкономических показателей. Хотя произошло падение ВВП (–0,6% в годовом выражении), капитальных инвестиций (–3,9%) и оборота розничной торговли (–5,6%), во втором квартале в стране росли индекс промышленного производства (+1%) и сельское хозяйство (+2,5%), а также укреплялся реальный эффективный курс рубля.

Эксперты при этом отмечают низкую экономическую активность в России, которая не позволяет говорить о том, что экономика выходит на устойчивую траекторию роста. Как пояснил ректор РАНХиГС Владимир Мау, остановка падения не означает начала роста, а «автоматического восстановления» здесь не существует. По его словам, особенность структурных кризисов в том, что в них должны заработать новые институты, механизмы и инструменты.