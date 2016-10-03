Набиуллина рассказала о кадровых перестановках в Центробанке

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина с 17 октября займется непосредственным курированием вопросов денежно-кредитной политики РФ, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ее первый заместитель Дмитрий Тулин возьмет на себя вопросы банковского регулирования и надзора, руководство комитетом банковского надзора, а также координацию и контроль за деятельностью службы анализа рисков.

Еще один заместитель Набиуллиной — Александр Симановский — займет должность советника председателя ЦБ РФ. Кроме того, свой пост покинул зампред Банка России Михаил Сухов.

«Я очень признательна Алексею Симановскому и Михаилу Сухову за огромную проделанную работу по совершенствованию регулирования и оздоровления банковского сектора, смягчению воздействия внешних шоков для российских банков», — прокомментировала кадровые перестановки сама Набиуллина.

В сообщении на сайте ЦБ РФ говорится, что они призваны обеспечить усиление надзорной вертикали: департамент банковского надзора получит больше полномочий и, соответственно, будет нести больше ответственности за надзорные действия.