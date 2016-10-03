В интернете начался сбор подписей против запрета бэби-боксов

Петиция об отмене запрета в России бэби-боксов появилась на предназначенном для размещения петиций сайте Change.org. Она адресована уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.

В тексте петиции говорится, что бэби-боксы спасли жизни многих детей, они являются самым простым способом сохранить детскую жизнь, а для многих матерей — еще и изменить потом свое решение.

«Если у ребенка нет телесных повреждений, полиция не будет преследовать мать, а малыш получит статус подкидыша. Но если мать все же передумает, она сможет вернуть ребенка, доказав родство при помощи генетической экспертизы», — напоминает автор петиции, Дарья Чибисова из Москвы.

На момент публикации этого материала петицию подписали 1888 695 человек.

Напомним, законопроект о запрете бэби-боксов («окон жизни», которые матери могут использовать для анонимной передачи своего ребенка органам опеки) внесла на рассмотрение в Госдуму депутат Елена Мизулина. Она также заявила, что ее инициатива уже получила правительственную поддержку.

При этом в российском Совете по правам человека при президенте идею назвали необдуманной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу Мизулиной.