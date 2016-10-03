Экспертиза «Полит.ру»: Поддержка ЦБ карты «Мир» не несет прямой угрозы для Visa и Master Card

Идея Банка России отказаться от начисления зарплат бюджетникам на карты Visa и Master Card не несет прямо угрозы для этих платежных систем. Об этом «Полит.ру» заявил доктор экономических наук, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко, комментируя соответствующие планы ЦБ.

«Это поддержка государственного проекта, связанного с запуском карты "Мир", и поддержка вполне рациональная. И она не означает сложностей в работе Visa и Master Card: у них достаточно бизнеса. А вот карта "Мир", например, сама имеет определенные сложности с обращением за пределами России. Так что в таком решении здесь нет прямой угрозы Visa и Master Card — это просто поддержка нового проекта, которая наконец осуществляется. Деньги же хранятся не карте — деньги хранятся в банках, а карта используется только для проведения операций.

И, надо сказать, небольшие платежи, которые осуществляются с помощью карт, всегда несут в себе некие издержки. То есть чем выше объем денег, который проходит по платежу, тем это эффективнее. Так что, я бы сказал, что использование карты "Мир" для небольших платежей — не самое выгодное мероприятие», — сказал Константин Корищенко.

О том, что Центробанк России предложил начислять зарплаты бюджетников не на карты Visa и Master Card, а на карты российской платежной системы «Мир», стало известно 3 октября. Такое предложение огласила на семинаре-совещании «Единой России» руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Предложение это связано с тем, что, по словам Набиуллиной, проект российской платежной карты «Мир» приближается ко второму этапу — массовому выпуску. «Мы начали пилотный проект, и сейчас будет такой массовый проект, когда многие банки будут выпускать эти карты, и будут эти карты все больше применяться в торговых сетях, банкоматах», — приводит информационное агентство РБК ее слова.

