Экспертиза «Полит.ру»: Рост тарифов на транзит нефти может быть связан с «газовым спором» Москвы и Минска

Повышение тарифов на перекачку нефти через территорию Белоруссии, скорее всего, связано с так называемыми «газовыми войнами», поскольку никаких предпосылок в подобному увеличению тарифов не было. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал заведующий сектором Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.

«В целом есть основания предположить, что произошедшее, с учетом того, что был нарушен целый ряд процедур по установлению тарифов, может быть связано с ходом затянувшихся газовых переговоров. На предыдущих их этапах Россия прибегала к стимуляции переговорной деятельности путем введения некоторых ограничений на поставки нефти. Видимо, теперь сделан некий ответный шаг с белорусской стороны.

При этом каких-либо предпосылок к существенному росту тарифа (а заявлен был 50%-ный рост), экономических обоснований для такого роста в принципе нет. До сих пор белорусские нефтетранзитные предприятия были достаточно прибыльными и имели привлекательные тарифные условия.

Так что, хотя желание белорусской стороны взять с России побольше никогда не сходит с повестки дня, скорее всего, эти действия действительно являются некоторым продолжением газового спора», — сказал Сергей Агибалов.

О том, что Минск, в нарушение межправительственного соглашения с Москвой, увеличил на 59% тариф на транзит нефти через свою территорию, стало известно 2 октября. В связи с происшедшим российская компания «Транснефть» обратилась с жалобой в ФАС России.

Сообщалось, что это решение было принято белорусским министерством антимонопольного регулирования и торговли и зафиксировано в постановлении от 28 сентября. Постановление вступит в силу 11 октября. Между тем, по сообщению «Транснефти», белорусские «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» запрос на изменение тарифа российской компании не направляли.

Как напоминает «Газета.Ru», по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию в 2015 году было перекачано 52,3 млн тонн российской нефти. Это составило почти треть от общего объема экспорта. Нефть из России по этому нефтепроводу получают Германия, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.