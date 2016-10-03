Экспертиза «Полит.ру»: Диспут вокруг макропрогноза на курс рубля еще идет

В настоящее время спор насчет того, каким будет курс рубля в ближайшие годы, еще продолжается. Об этом «Полит.ру» заявил доктор экономических наук, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко, отвечая на вопрос предполагаемом изменении курса рубля и уровня инфляции в макропрогнозе.

«В отношении макропрогнозов все и просто, и сложно. Дело в том, что такие показатели, как курс рубля и уровень инфляции, используются для расчета всех остальных элементов, в том числе, бюджета. Имеется в виду: для расчета доходов, расходов, объемов ВВП и так далее. Если вы эти параметры меняете, они дают другие прогнозные цифры.

Собственно, сейчас вокруг этого и идет диспут — какие параметры поставить, чтобы получился больший или меньший объем расходов, больший или меньший объем доходов, больший или меньший объем ВВП. То есть в зависимости от того, каким будет спрогнозирован курс рубля и уровень инфляции на ближайшие годы, будут ясны и те или иные параметры бюджета.

Сам по себе курс рубля, будь он 62 или 63 за доллар, по большому счету, для Минфина и Минэкономики не представляет особой разницы. Но как только мы начинаем все пересчитывать в бюджетные цифры, тут сразу же разница появляется. Будет ли цена на нефть 50, 45 или 55 долларов за баррель, получается большая разница по бюджетным показателям», — сказал Константин Корищенко.

О том, что Минэкономразвития предстоит сделать новый макропрогноз по курсу рубля, сообщили 2 и 3 октября газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ». Заявления на тему сделал на международном инвестиционном форуме в Сочи 1 октября министр финансов Антон Силуанов. По его словам, проект бюджета на 2017-2019 годы будет предусматривать среднегодовой показатель инфляции на конец года в 4% — в 2017, 2018 и 2019 годах.

При этом, отмечают издания, правительство требует, чтобы не только инфляция уменьшалась, но и рубль ослаблялся. А модели и Центробанка и Минэкономики в общем случае не предусматривают одновременного снижения инфляции, ослабления рубля и роста ВВП в заданных кабмином рамках.