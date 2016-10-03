Экспертиза «Полит.ру»: Новая норма госзакупок поддержит локализацию международных производителей в РФ

Новая норма госзакупок, по всей видимости, направлена на поддержание локализации международных производителей в России. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказала заместитель директора Института анализа предприятий и рынков, профессор НИУ-ВШЭ Светлана Авдашева, комментируя сообщения об изменении в госзакупках радиоэлектроники.

«Если брать общие принципы, то смысл этого решения понятен: эта норма хочет поддержать локализацию международных производителей в России. То есть ли закупки более или менее существенны, то этим решением производителям фактически говорят: ребята, откройте в России сборочное производство. И если вы можете осуществлять сборку в России, вы будете иметь преимущества при закупках.

Да, это преференции для каких-то компаний. Но могут они быть выгодными для развития какого-то производства, пусть сборочного, пусть в примитивном варианте, в России? Да, могут. Нужно это нам? Да, нужно. Но скорее, как всегда, вопрос в сопоставлении эффектов: что перевесит?

Чем меня, допустим, настораживает такой вариант преференций? Если бы, например, было сказано, что есть, допустим 10%-ная разница в цене для российского производителя – это одна история. О том, что у россиян мы готовы покупать на 10% дороже. Может это быть привлекательно для бизнеса? Может. Поддержка ли это какого-то отечественного производства? Да, поддержка.

А если говорится, что мы по любой цене будем закупать технику российского производства, то это уже совершенно другие риски для бюджета. Вот что я могу сказать в общем плане», – объяснила профессор.

О том, что госкомпаниям отныне запрещено покупать иностранную технику более чем 100 наименований, если на конкурс подано две заявки с аналогичными российскими товарами или из стран ЕАЭС, стало известно 30 сентября. Тогда официальный портал правовой информации опубликовал постановление правительства РФ об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции иностранного происхождения к госзакупкам для государственных и муниципальных нужд.

Постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В перечень таких товаров включены сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты, электронные записные книжки, принтеры, сканеры, мониторы, банкоматы, кассовые терминалы и т.д.