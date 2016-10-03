По факту ДТП на остановке в Москве возбуждено дело

Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту ДТП на остановке на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более людей).

Следствие будет требовать ареста водителя.

После ДТП водителю понадобилась медицинская помощь, после чего он был доставлен в отдел полиции и задержан по статье 91 УПК РФ на 48 часов.

Напомним, жертвами ДТП 2 октября стали три человека. Водитель наехал на пешеходов, когда проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора, и не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем.