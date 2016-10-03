СМИ узнали о приказе саудовской принцессы убить парижского декоратора

Принцесса Саудовской Аравии воспользовалась дипломатическим иммунитетом и покинула Париж после того, как якобы приказала своему телохранителю убить декоратора, работавшего над ее квартирой на авеню Фош около Триумфальной арки. Об том сообщает The Independent.

42-летняя дочь короля Салмана Хасса заявила, что 53-летний художник «недостоин того чтобы жить» после того, как он был пойман за фотографированием им же созданных покоев. Она якобы заподозрила декоратора в желании продать изображения интерьеров в СМИ.

Задержанный телохранитель рассказал, что ударил мужчину по голове и связал, а затем в течение четырех часов избивал его в присутствии принцессы. Как уточняет The Local, после издевательств его заставили поцеловать ступни принцессы и изгнали из здания. За работу ему не заплатили, сумма гонорара составляет около 20 тысяч евро.

В настоящее время телохранителю предъявлены обвинения в жестокости, похищении, нанесении увечий и использовании огнестрельного оружия, пишет Daily Mail.

Посольство Саудовской Аравии отказалось комментировать случившееся.