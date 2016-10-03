Дефицит бюджета в 2016 году увеличится почти на 700 млрд рублей

Минфин РФ подготовил поправки в бюджет 2016 года, согласно которым, его дефицит составит 3,03 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП. Такие данные содержатся в законопроекте, размещенном на официальном портале нормативных актов.

Таким образом, за 2016 год дефицит бюджета вырастет на 674 миллиарда рублей (3,034 трлн рублей) по сравнению с текущим прогнозным показателем (2,36 триллиона). При этом прогнозируемый годовой ВВП закладывается в объеме 82,82 триллиона рублей

Исходя из проекта, доходы бюджета уменьшатся на 370 млрд руб. (с 13,7 трлн до 13,3 трлн рублей), а расходы увеличатся более чем на 300 млрд руб. (16,099 трлн до 16,4 трлн рублей).

Нормативная величина резервного фонда должна вырасти на 290 млрд рублей, с 5,507 трлн до 5,797 трлн рублей. Помимо этого, прогнозируемый уровень инфляции не превысит 5,8% вместо ранее ожидаемых 6,4%.