Госдеп раскритиковал Россию за обращение с дипломатами из США

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Элизабет Трюдо заявила, что Россия неподобающим образом обращается с дипломатами из США. По ее словам, это вызывает в Вашингтоне беспокойство, передает Reuters.

Речь идет о том, как в России обращались «с дипломатическими и консульскими сотрудниками на протяжении последних двух лет». Трюдо заявила, что эта проблема неоднократно выносилась на двустороннее обсуждение, причем на «самом высоком уровне».

По ее словам, в последнее время значительно увеличились случаи «приставаний и слежки» за дипломатическим персоналом США в Москве, что Вашингтон считает «неприемлемым».

Напомним, минувшим летом возле американского посольства в Москве произошел неоднозачный инцидент: сотрудник ФСБ пытался задержать дипломата из США, который намеревался войти в здание дипмиссии. Впоследствии американец обвинил агента российской спецслужбы в нападении, а МИД РФ заявил, что этот гражданин США является сотрудником ЦРУ и сам напал на российского полицейского.

Американская газета The Washington Post подтвердила, что дипломат, обвинивший сотрудника ФСБ в нападении, действительно работает на разведку США.