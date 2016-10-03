Доллар обновил минимум с 2015 года

Курс доллара в ходе торгов упал до минимума с ноября 2015 года. На Московской бирже на момент написания текста доллар стоил 62,53 рубля, евро – 70,24 рубля.

Утром 3 октября котировки Brent повысились на 50 долларов за баррель впервые с августа 2016 года. Агентство Reuters сообщает, что цены повысились после заключения договора стран ОПЕК об ограничении добычи нефти.

30 сентября 2016 года доллар обновил минимум за текущий год, достигнув 62,685 рубля.