Послу Нидерландов заявили о сомнениях Москвы по расследованию гибели МН17

Вызванному в МИД России послу Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос заявили о сомнении российской стороны в объективности выводов следственной группы под руководством Нидерландов по катастрофе малайзийского Boeing MH17 в Донбассе.Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«До сведения посла были доведены серьезные причины, по которым представленные 28 сентября промежуточные итоги уголовного расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" в небе над Украиной 17 июля 2014 года не могут быть признаны Россией удовлетворительными. Отмечено, что у российской стороны сохраняются веские основания сомневаться в объективности, достоверности и беспристрастности представленных Совместной следственной группой (ССГ) выводов», — говорится в сообщение МИДа.

На Смоленской площади отметили, что российская сторона по-прежнему считает методы работы ССГ непрозрачными и предвзятыми. «Российская сторона призвала Гаагу тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные, которые являются наиболее объективным доказательством того, что в действительности происходило в небе над Украиной в момент катастрофы, и учесть их в своих окончательных выводах», — заявили в ведомстве.

Ранее МИД Нидерландов вызвал и отчитал российского посла в Амстердаме для разъяснений в связи с критической реакцией Москвы на обнародованные промежуточные итоги расследования крушения авиалайнера. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль оценил этот вызов позитивно.