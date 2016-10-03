В Думе опровергли идею штрафов за скачивание пиратских фильмов

Глава думского комитета по информационной политике (в шестом созыве ГД) Леонид Левин прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что Госдума в настоящее время рассматривает проект введения штрафов за скачивание фильмов с пиратских сайтов. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Левин пояснил, что законодательство в указанной сфере будет развиваться и совершенствоваться в другом направлении — повышения эффективности борьбы с ресурсами, которые размещают нелегальный контент. Он считает, что пользователи подчас могут не понимать, что контент, который они скачивают или смотрят в интернете, предоставляется им с нарушением авторских прав.

В дальнейшем, по словам Левина, будет ужесточаться и совершенствоваться законодательство, предусматривающее блокировку ресурсов с противоправным контентом — в первую очередь тех, которые на этом контенте зарабатывают.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что российские власти якобы всерьез обсуждают возможность введения штрафов для граждан страны, которые скачивают фильмы с пиратских сайтов. В материале, опубликованном со ссылкой на «осведомленный источник», говорилось, что нарушителей будут определять по IP-адресу, с которого производилось скачивание.