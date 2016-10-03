Президент Филиппин рассказал о поддержке Медведевым его претензий к США

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что пожаловался на США премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и получил его поддержку. Об этом пишет Reuters.

Филиппинский лидер сообщил, что встречался с Медведевым на Восточноазиатском саммите в Лаосе.

«Я встречался с Медведевым, я раскрываю вам это сейчас. Я сказал ему, что ситуация такая: они мне мешают, не уважают меня, они бесстыжие», — рассказал Дутерте.

По словам Дутерте, Медведев согласился с ним, что такое поведение похоже на американцев, и пообещал помощь.

Филиппинский президент также утверждает, что некий высокопоставленный китайский чиновник выразил уверенность, что Филиппинам не пойдет на пользу союз с США.

Однако неизвестно, с кем именно он разговаривал, и в чем заключалась суть жалоб.

Ранее Дутерте неоднократно высказывался в пользу заключения новых торговых и коммерческих союзов с Россией и Китаем в рамках проведения линии независимой внешней политики.

Несколько коммерческих и дипломатических источников подтвердили агентству, что лидер Филиппин собирается возглавить делегацию страны во время визита в Китай, который состоится 19-21 октября.

Ранее СМИ сообщали, что Родриго Дутерте обозвал президента США Барака Обаму и генсека ООН Пан Ги Муна, и послал « к черту» Евросоюз.