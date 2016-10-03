Источник допустил перенос начала авиасообщения с Египтом на 2017 год

Возобновление авиасообщения Египта с Россией в 2016 году маловероятно, так как тесты на безопасность в аэропортах страны были провалены. Об этом пишет «Интерфакс» со слов собственного источника.

Собеседник агентства утверждает, что проблемы обнаружены в аэропортах Каира, Шарм-эль-Шейха и Хургалы. Российских проверяющих не устроил уровень подготовки персонала, отвечающего за авиационную безопасность, и система контроля доступа в стерильную зону.

План аудита египетских аэропортов был согласован еще в конце лета, российская делегация должна была побывать в Египте в начале сентября.

20 сентября стало известно, что две российских авиакомпании запросили у Росавиации разрешение на выполнение регулярных рейсов в Египет.

28 сентября руководство аэропорта города Хургада приняло решение выделить второе здание аэропорта исключительно для рейсов с российским туристами.