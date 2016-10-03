Минпромторг выбрал российских производителей вычислительной техники

Минпромторг составил два списка российских производителей электроники, которым будут выделены субсидии из бюджета на общую сумму 30 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Субсидии должны возместить часть затрат этих компаний на разработку технологий, электронных компонентов и аппаратуры по программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.»

Отмечается, что отбором компаний занималось не само министерство, а конкурсная комиссия. В первый список попали компании – разработчики и производители оборудования связи. Всего было одобрено 46 заявок производителей из 54. В общей сложности, им достанутся субсидии на сумму более 16 млрд рублей. Во второй список попали компании, занимающиеся производством вычислительной техники. Конкурсная комиссия одобрила 27 таких заявок из 29 на общую сумму 13,9 млрд рублей.

Получателями самых крупных сумм среди производителей вычислительной техники стали «Байкал электроникс» (почти 2,3 млрд рублей на создание энергоэффективного микропроцессора для ПК и серверов), МЦСТ (около 2,4 млрд рублей на разработку и производство микропроцессоров «Эльбрус» с топологией 16 нм для ПК и мобильной техники), «Т-платформы» (2,67 млрд рублей на разработку и производство серверов, ПК и ноутбуков на базе процессоров «Байкал»), проект «Роснано» «Крокус наноэлектроника» (1,24 млрд рублей на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм) и компания «Хайтек» (более 2,5 млрд рублей на производство мобильного и серверного микропроцессора с топологическими нормами 16–28 нм).