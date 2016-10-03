Треть опрошенных россиян назвала выборы в Думу нечестными

Примерно половина опрошенных россиян (46%) считают, что прошедшие выборы в Госдуму были проведены честно, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Левада-Центра».

Треть опрошенных (31%) уверена, что выборы были нечестными, еще 22% затруднились дать определенный ответ на этот вопрос.

18% респондентов заявили о том, что при подсчете голосов на выборах не было нарушений. Еще 30% полагают, что они были несущественными. Каждый седьмой (13%) уверен, что нарушения были «довольно значительные, но вряд ли изменившие результаты выборов». О серьезных нарушениях сказали лишь 6%. Затруднились ответить 33%.

Большинство опрошенных россиян (78%) не сталкивались в ходе предвыборной кампании с каким-либо давлением. 5% признались, что на них «давило» начальство на работе, местные власти или друзья (по 4%), а также родственники (2%).

При этом 50% респондентов заявили, что удовлетворены в целом результатами прошедших выборов. Не удовлетворены — 27%, затруднились ответить — 23%.

Опросы также показали, что перемен к лучшему после выборов ждут 45% россиян, 37% настроены пессимистично.