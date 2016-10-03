Фанат «Спартака» пытался покончить с собой после проигрыша клуба «Зениту»

Полицейские предотвратили попытку покончить с собой мужчины на юго-востоке столицы, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По одной из версий, мужчина является болельщиком футбольного клуба "Спартак" и хотел покончить с собой после проигрыша любимой команды. Сейчас с ним работают специалисты», — рассказал собеседник агентства.

2 сентября ФК «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче девятого тура российской премьер-лиги со счетом 4:2.

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков после этого матча заявил, что главный судья встречи Сергей Иванов допускал ошибки. Но победу своей команды он назвал заслуженной, так как ошибки допускались в пользу обеих сторон.

«Счет подвел итог матча. Хотя, было бы более закономерно, если бы отрыв не был столь большим», — сообщил он.