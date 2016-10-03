В интернете появился первый трейлер новых «Пиратов Карибского моря»

В интернете опубликовано первое видео о пятой части фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» производства студии Disney. Об этом сообщает Ekb-room.ru.

В первый трейлер не попал главный герой картины - капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа. О его присутствии в новой части фильма напоминает только наличие в трейлере листовки «Разыскивается».

Видео, в основном, посвящено главному злодею картины — капитану Салазару в исполнении Хавьера Бардема.

Напомним, что премьера фильма состоится в мае 2017 года.