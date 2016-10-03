03 октября 2016, 17:38
В интернете появился первый трейлер новых «Пиратов Карибского моря»
В интернете опубликовано первое видео о пятой части фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» производства студии Disney. Об этом сообщает Ekb-room.ru.
В первый трейлер не попал главный герой картины - капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа. О его присутствии в новой части фильма напоминает только наличие в трейлере листовки «Разыскивается».
Видео, в основном, посвящено главному злодею картины — капитану Салазару в исполнении Хавьера Бардема.
Напомним, что премьера фильма состоится в мае 2017 года.
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