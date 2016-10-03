Захарова рассказала о подарке для пронесшего российский флаг белоруса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице Facebook написала, что белорусу, вынесшему на бразильскую Паралимпиаду российский триколор, решено подарить квартиру.

Она также сообщила, что лично удостоверилась в ее существовании. Захарова написала, что кем является «граф Монте-Кристо» россияне узнают очень скоро, так как Фомочкин уже приехал в Москву.

Напомним, после того как российские олимпийцы были отстранены от бразильских игр решением Международного олимпийского комитета (МПК), представитель белорусской делегации на открытии игр прошел около четверти круга с российским флагом.

Позже он был лишен аккредитации МПК за акт «политического протеста».

Белорусские власти заявили, что поступок Фомочкина выразил не только настроение паралимпийской команды, но и официальную позицию правительства страны.