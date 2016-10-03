МЭР уточнит макропрогноз по инфляции и курсу рубля

Минэкономразвития РФ (МЭР) уточнит макропрогноз бюджета из-за расхождения с Министерством финансов в оценках инфляции и курса рубля, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Согласно прогнозу МЭР, курс рубля к доллару будет составлять 65,5 рублей в 2017 году, 64 рубля в 2018 и 64,5 в 2019 году. В проект трехлетнего бюджета Минфин заложил курс рубля 67,5, 68,7 и 71,1 рубль за доллар соответственно. В Минфине при этом считают, что укрепление доллара на 1 рубль приносило бы бюджету 60 млрд рублей в условиях 2017 года при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе доллара в 69,4 рублей.

Минэкномразвития также понизит прогноз по инфляции. Согласно существующим расчетам ведомства, в 2017 году цены вырастут на 4,9%, в 2018 – на 4,4%, в 2019 – на 4,1%. Однако такой прогноз не согласуется с планами ЦБ удержать инфляцию на уровне 4% в 2017 году. Ранее Минфин заложил в проект трехлетнего бюджета инфляцию на уровне 4%.

Источник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства считает, что после корректировки прогноза документ превратится в «набор счетных величин и будет иметь слабое отношение к реальности».

30 сентября глава Минфина Антон Силуанов сообщил о резком повышении курса доллара в прогнозе бюджета. Среднегодовой курс доллара, который Минфин закладывает в бюджет России на ближайшие три года, в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году – 68,7 рубля, а в 2019 году – 71,1 рубля.