Православные Юга России попросили Шнурова не ругаться на концертах

Межрегиональная общественная организация «Православный союз» призвала музыканта Сергея Шнурова отказаться от нецензурных выражений на предстоящих концертах в Краснодаре и Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст письма.

«Многие песни группы "Ленинград" — талантливый слепок реальности российского общества, а матерные выражения, которые звучат в песнях, — реальность жизни значительной части наших граждан. Тем не менее нельзя забывать, что нецензурная брань в общественном месте расценивается как мелкое хулиганство, а организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань, наказывается штрафом», — говорится в письме за подписью председателя «Православного союза» Романа Плюты. Он напомнил музыканту, что размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей.

«Православный союз» просит употреблять цензурные синонимы ненормативных выражений, встречающихся в песнях, так, как это было сделано на шоу, демонстрирующихся по федеральным каналам. Даже у самых отъявленных негодяев считается зазорным материться в присутствии женщин и детей», — подчеркивается в сообщении.

Концерты группы «Ленинград» состоятся 3 октября в Ростове-на-Дону и 4 октября — в Краснодаре.