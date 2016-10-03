Госдеп объявил о прекращении переговоров с РФ по Сирии

Американское внешнеполитическое ведомство заявило о прекращении своего участия в двусторонних переговорах с Россией по урегулированию сирийского конфликта. Соответствующее сообщение появилось на сайте Госдепартамента США.

Напомним, за последнее время в Вашингтоне неоднократно заявляли, что переговоры с Россией могут быть прекращены Соединенными Штатами в одностороннем порядке — в том случае, если американская сторона сочтет их провальными.

Критическую реакцию США вызвало обострение обстановки в Алеппо, откуда правительственные войска пытаются вытеснить боевиков и экстремистов. В этой связи Госдеп также заявлял о возможности введения в отношении РФ новых санкций.