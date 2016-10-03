СМИ сообщили о первом случае выздоровления пациента с ВИЧ

В рамках применения новой терапии в лечении пациентов с ВИЧ-положительным статусом обнаружилось полное излечение 44-летнего британца. Анализы крови пациента, ранее показывающие положительный ВИЧ, не выявили инфекции в организме. Об этом сообщают газеты The Independent и The Sunday Times.

Тестирование лечения новым методом проходят 50 человек. Новая терапия уникальна тем, что отслеживает и уничтожает ВИЧ в каждой клетке тела.

«Это одна из первых серьезных попыток полного излечения ВИЧ», — цитирует The Sunday Times Марка Сэмюэлса из Национального института Великобритании по исследованиям в области здравоохранения The Sunday Times.

Отмечается также, что пока преждевременно говорить о победе над вирусом, несмотря на прогресс в его лечении. Врачи совместно с учеными крупнейших университетов Великобритании продолжат работу по решению проблемы ВИЧ-инфекции в течении еще пяти лет.

Вирусом иммунодефицита человека заражено около 36,7 млн человек во всем мире по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний. ВИЧ передается половым путем, а также при использовании зараженной иглы.