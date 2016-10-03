95% венгров проголосовали против квот ЕС на мигрантов

Против принятия квот ЕС на размещение беженцев на территории страны проголосовали 95% граждан Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опросов участников голосования на выходе с избирательных участков, собранные венгерским Институтом перспективы (Nezopont Institute).

Почти все респонденты отказали ЕС в разрешении переселять мигрантов.

Обработка бюллетеней в настоящий момент продолжается. Однако по предварительным данным в голосовании приняло 3,2 млн человек, 39,88% избирателей. Для того, чтобы плебисцит считался состоявшимся, необходима явка половины населения Венгрии.

Председатель Национальной избирательной комиссии (НИК) Венгрии Илона Палфи сообщила агентству Magyar Távirati Iroda (MTI), что точные данные по числу избирателей и результатам голосования будут опубликованы с 23:00 по 24:00 по мск.