СМИ узнали о предложении ввести штрафы за нелегальное скачивание фильмов

В правительстве России обсуждается возможность введения системы штрафов за скачивание нелегального контента по образцу системы, действующей в Германии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на осведомленный источник.

«Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф», — цитирует собеседника агентство. Отмечается, что в предложении речь идет только о российских кинолентах, имеющих удостоверение национального фильма.

В Минкульте, в свою очередь, подтвердили агентству наличие предложения о штрафах для пользователей, но сообщили, что официальных консультаций по этому вопросу пока не проводилось.

Ранее Минкомсвязи и интернет-сообщество не поддержали инициативу Минкульта о досудебной блокировке сайтов, распространяющих пиратский контент. Если эта инициатива не пройдет, правительство будет рассматривать германский вариант. В Германии в настоящее время используется система персонифицированных штрафов размером до 1000 евро.