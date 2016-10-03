Экс-партнер Кехмана подал иск к «Ведомостям»

Экс-партнер бывшего главы группы компаний JFC Владимира Кехмана Виктор Акацевич обратился с иском в Останкинский суд Москвы к издателю газеты «Ведомости» (компании «Бизнес Ньюс Медиа»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Истец просит взыскать с ответчика 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — цитирует агентство сотрудницу пресс-службы суда.

При этом Акацевич выступил с требованием «признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, опубликованные в электронной версии газеты 22 мая в 23:01». Также собеседник агентства сообщила, что истец просит опубликовать верную информацию, в частности, о том, что он не является доверенным лицом Кехмана.

Рассмотрение дела назначено на 27 октября 2016 года.

Глава юрдепартамента «Бизнес Ньюс Медиа» Владимир Румянцев сообщил, что в издании не получали никаких документов относительно поданного иска, передает RNS.

Статья «Преднамеренное банкротство JFC», опубликованная «Ведомостями», называет Акацевича доверенным лицом Кехмана. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал бывшего главу группы компаний JFC банкротом.