В Орле установили памятник Ивану Грозному

Памятник Ивану Грозному установлен в Орле в рамках подготовки к празднованию 450-летия города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Официальная церемония открытия состоится в течение ближайших двух недель по окончании работ по благоустройству прилегающей территории.

Первоначально памятник планировалось установить около ТЮЗа, но власти отказались от этого решения из-за протестов общественности, посчитавшей Грозного неоднозначной исторической личностью. Активисты собирались обратиться к властям и патриарху Кириллу с просьбой разобраться в ситуации, но сейчас «народ поуспокоился», сообщили агентству в пресс-службе Орла.

Конная скульптура установлена недалеко от Богоявленского собора, на стрелке слияния рек Оки и Орлика.