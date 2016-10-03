Премьер Японии рассказал подробности переговоров с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на парламентских слушаниях опроверг информацию о том, что Япония и Россия во время переговоров по Курилам затрагивают вопрос Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым», — заявил Абэ.

Он также сообщил, что Япония не собирается «приспосабливаться» к внутриполитической ситуации в США и принимать во внимание отношение американского партнера к переговорам с Россией. Он также напомнил, что в 1956 году российско-японские переговоры провалились именно из-за активного вмешательства США.

Кроме того, Абэ в очередной раз подчеркнул, что слухи о том, что Япония согласна отказаться от претензий на два из четырех островов, не имеют под собой почвы.