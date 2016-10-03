У Кардашьян украли драгоценностей на миллионы долларов

Звезду реалити-шоу и фотомодель из США Ким Кардашьян ограбила в парижском отеле группа из пяти вооруженных мужчин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Были украдены драгоценные украшения на несколько миллионов долларов. При ограблении пострадавших нет.

Нападение на Кардашьян произошло в 3:00. Отель, в котором произошел инцидент, не называется.

Ранее сообщалось, что Кардашьян взяли в заложники в ее собственном номере люди в полицейской форме. Ее супруг, рэпер Канье Уэст, спешно прервал выступление «по семейным обстоятельствам».