СМИ рассказали о покушении на Кадырова

По данным источников «Новой газеты», весной 2016 года в Чечне готовилось покушение на главу республики Рамзана Кадырова.

Покушение могла готовить молодежь из тейпа Беной. Они заложили взрывное устройство в резиденции в селе Беной, где часто останавливается Кадыров.

Как уточняет издание, у организаторов покушения нашли при обысках «целый арсенал серьезного новейшего оружия». «Новая газета» заявила, что информацию о задержании нескольких десятков человек, возможно, причастных к готовящемуся покушению, она получила еще в начале лета 2016 года.

Интересно то, что местные силовики случайно раскрыли заговор. Согласно одной из версий, они нашли номер телефона Валида Кадырова, двоюродного брата руководителя администрации главы Чечни Ислама Кадырова, в памяти телефона устроивших теракт 9 мая 2016 года боевиков. Однако другая версия гласит, что Валид Кадыров мог тайно выведать номер телефона Рамзана Кадырова, чтобы передать его врагам главы Чечни — Ямадаевым.

Местонахождение Валида Кадырова не уточняется. Как отмечает «Новая газета», Рамзан Кадыров подозревал в причастности к покушению Ислама Кадырова, однако тот смог доказать свою невиновность. При этом как раз в мае он появился на публике с гипсом на обеих руках.