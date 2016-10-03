Снят арест с 1 млрд рублей по делу руководства Домодедово

Следственный комитет РФ (СКР) снял арест с 1 млрд рублей по делу владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, в отношении которого было ранее прекращено уголовное дело за отсутствием состава преступления, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Александра Власова.

21 сентября СКР вынес постановление об отмене ареста на денежные средства на банковских счетах управляющей компании аэропорта Домодедово.

Представитель аэропорта напомнил, что в мае руководство Домодедово обратилось в Следственный комитет, предложив депозит в качестве гарантии для потерпевших, предъявивших гражданские иски. Управляющая компания аэропорта специально для этого зарезервировала на своем банковском счете 1 млрд рублей. Этот шаг позволил следствию отказаться от планов по аресту недвижимости подозреваемых.

Ранее Дмитрий Каменщик заявил, что не станет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование по делу, связанному с терактом в аэропорту в 2011 году. Он пояснил, что в связи с расследуемым против него делом ущерба бизнесу нанесено не было.

Как сообщали СМИ, расследование резонансного уголовного дела в отношении руководства аэропорта Домодедово было прекращено, несмотря на несогласие с таким решением следователя. Решающим для закрытия дела стало вмешательство заместителя генерального прокурора РФ Александра Гуцана, признавшего уголовное преследование бизнесменов незаконным.