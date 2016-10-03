СМИ рассказали подробности ограбления Кардашьян

Ограбление фотомодели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже обросло новыми подробностями. Агентство Reuters опубликовало информацию о том, что нападавшие связали Кардашьян и заперли в ванной.

При этом отмечается, что инцидент произошел не в отеле, как сообщалось ранее, а в тайной роскошной резиденции, используемой знаменитостями и богатыми людьми недалеко от церкви Мадлен французской столицы. Кардашян уже посещала эту резиденцию в 2014 году до ее брака с рэпером Канье Уэстом.

Грабители забрали ювелирные украшения фотомодели на общую сумму около 10 млн долларов.

Кардашьян прибыла в Париж для участия в Неделе моды.

Супруг звезды, узнав об инциденте, спешно прервал свое выступление в Нью-Йорке, сославшись на семейные обстоятельства.