Пресс-секретарь Кадырова опроверг подготовку покушения на него

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова опроверг информацию «Новой газеты» о том, что на чеченского лидера в начале лета этого года якобы готовилось покушение, передает «Интерфакс».

«Эта [публикация] не соответствует действительности от начала и до самого конца. Никаких попыток совершить покушение на главу Чеченской республики в селе Беной, тем более, в доме, где он якобы останавливается, не было», — заявил Альви Каримов.

Он также назвал «абсолютной ложью» информацию о том, что в этом доме была заложена, а впоследствии изъята взрывчатка». По словам Альви Каримова, все сказанное на эту тему, является выдумкой, а «время заговорщиков — Умаровых и Хаттабов — прошло».

3 октября «Новая газета» сообщила о неудавшемся покушении на жизнь Рамзана Кадырова. Покушение могла готовить молодежь из тейпа Беной. Они заложили взрывное устройство в резиденции в селе Беной, где часто останавливается Кадыров. Заговор был раскрыт в начале лета, в ходе расследования были задержаны несколько десятков человек.