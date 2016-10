Ким Кардашьян ограблена под дулом пистолета

Двое злоумышленников в полицейской форме и масках ограбили фотомодель Ким Кардашьян в парижском отеле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя американской звезды.

Он сообщил, что Ким «глубоко шокирована, но не получила телесных повреждений». Она не сообщила, были ли ее дети, дочь Севера и сын Сен, в этот момент в номере. Кардашьян прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды.

Муж Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст, узнав об инциденте, спешно прервал свое выступление в Нью-Йорке, объяснив этот поступок «семейными обстоятельствами».

Представитель полиции сообщил агентству, что в настоящее время по делу проводится следствие, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Spokeswoman: Kim Kardashian West held up at gunpoint in Paris. https://t.co/ra2cJwD4x0