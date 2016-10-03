«Дождь» нашел более 400 гектаров земли у «друзей Путина» у Валаама

Связанная с бизнесменами Юрием и Борисом Ковальчуками компания «Прайм» владеет большим количеством участков на берегу Ладожского озера в Карелии неподалеку от острова Валаам, сообщает «Дождь».

Как удалось выяснить журналистам телеканала, с 2010 по 2013 год ООО «Прайм» приобрело 140 гектаров сельхозугодий в Лахденпохском районе Карелии на территории будущего национального парка «Ладожские шхеры». Там же компания арендовала 290 гектаров земель лесного фонда.

Именно на этой территории расположены несколько тщательно охраняемых особняков, которые местные жители «однозначно связывают» с президентом России. Источник в заксобрании Карелии, крупный бизнесмен и сотрудник компании, оформлявшей интерьер одного из домов, рассказали телеканалу о визитах туда Владимира Путина.

Телеканал подчеркивает, что документальных свидетельств посещения главой государства особняков в Карелии найти не удалось. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможно резиденции отвечать отказался.

Компания «Прайм» ранее неоднократно упоминалась в СМИ как владелец земель, на которых расположены связанные с Путиным объекты. В частности, она владеет участком по соседству с президентской государственной резиденцией «Ужин» на Валдае. Кроме того, одна из дочерних фирм «Прайма» является совладельцем горнолыжного курорта «Игора» в Ленобласти, где, по информации СМИ, праздновала свадьбу предполагаемая дочь президента Катерина Тихонова.