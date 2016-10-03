Песков опроверг информацию о кампании против украинских СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких кампаний против украинских или каких-либо иных СМИ в России нет и быть не может. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что деятельность всех зарубежных изданий регулируется законодательством, и существует ряд определенных процедур, которые являются для всех обязательными. В частности, аккредитация, которой у Романа Сущенко не было.

«Это идет обычная работа специальных служб. Если я правильно понимаю, этот человек, который называет себя журналистом, не имел аккредитации, которую должно иметь зарубежным журналистам, — аккредитацию министерства иностранных дел», — сказал Песков.

Он предложил за информацией по задержанию обращаться непосредственно в спецслужбы.

Напомним, 3 октября ФСБ сообщило о задержании сотрудника главного управления военной разведки Украины, полковника Романа Сущенко. Он действовал под видом журналиста агентства «Укринформ» и подозревается в сборе секретных данных о деятельности Вооруженных сил России и Нацгвардии.

Лефортовский суд вынес решение о его аресте на два месяца. «Укринформ» выразил свое глубокое возмущение фактом задержания сотрудника, а адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный всегда занимался журналистикой и отрицает все предъявляемые обвинения.

Глава украинского парламента Андрей Парубий после задержания Сущенко предложил депутатам рассмотреть внесенное им в начале 2016 года предложение о введении визового режима с РФ и расширения антироссийских санкций.