Военному общежитию в Иркутске вернули свет после обращения к Путину

В обесточенное общежитие в Иркутске, жители которого обратились за помощью к президенту РФ, написав на крыше «SOS, Путин, помоги», вновь подано электричество по приказу заместителя министра обороны, передает РИА Новости.

Как сообщили в диспетчерской РЭС «Байкальская», являющейся подразделением «Оборонсервиса», общежитие бывшего военного городка в Иркутске было отключено от электричества за долги.

«Общежитие длительное время потребляет электроэнергию бесплатно. Мы гасим их долги из собственных денег. Сначала нам из головной организации в Чите поступил приказ отключить их от электросетей, а теперь сказали, что есть приказ заместителя министра, чтобы снова дать им электричество. Так что, подключим их сейчас», — цитирует агентство собеседника.

Ранее правительство Иркутской области обещало разобраться в сложившейся ситуации. Тем временем, температура воздуха в Иркутске ночью уже опускается ниже нулевой отметки.

Напомним, что с призывом о помощи к президенту недавно обращались водители маршрутных автобусов Старого Оскола.