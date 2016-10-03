Линдси Лохан лишилась части пальца во время отдыха в Турции

Во время отдыха в Турции актрисе Линдси Лохан якорной цепью яхты, на которой она находилась, оторвало фалангу безымянного пальцы на левой руке. Как сообщает портал TMZ, она решила самостоятельно приподнять якорь, но упала в воду, а цепь оторвала ей часть пальца.

Друзья Линдси обнаружили часть пальца на палубе яхты, затем ее доставили в больницу, где пластический хирург смог восстановить его.