03 октября 2016, 15:18
Линдси Лохан лишилась части пальца во время отдыха в Турции
Во время отдыха в Турции актрисе Линдси Лохан якорной цепью яхты, на которой она находилась, оторвало фалангу безымянного пальцы на левой руке. Как сообщает портал TMZ, она решила самостоятельно приподнять якорь, но упала в воду, а цепь оторвала ей часть пальца.
Друзья Линдси обнаружили часть пальца на палубе яхты, затем ее доставили в больницу, где пластический хирург смог восстановить его.
Wow #lindsaylohan #teamwork #freckles almost lost a finger. Www.lindsaylohan.us @lindsaylohan
A video posted by www.Lindsaylohan.us (@lindsaycollector) on Oct 2, 2016 at 8:11am PDT
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