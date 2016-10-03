В Петербурге обстреляли памятную доску Маннергейму

В Санкт-Петербурге в очередной раз повреждена мемориальная доска финскому маршалу, главнокомандующему армией Карлу Густаву Маннергейму, передает РИА Новости.

По предварительным данным, доску обстреляли — в ней видны отверстия, похожие на пулевые, в одном из них застрял металлический предмет. В результате у скульптурного изображения Маннергейма оказались повреждены левый висок и лоб.

Кроме того, вся доска оказалась покрыта налетом зеленоватого цвета, похожим на патину. Красная краска, которой облили доску некоторое время назад, также до конца не отмыта.

В настоящее время в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту повреждения доски.

Установка памятной доски в честь Карла Маннергейма, которая появилась в Северной столице в июне этого года, оспаривается в суде. В частности, незаконной ее установку признал Петербургский совет по мемориальным доскам. Кроме того, судам Санкт-Петербурга приходится рассматривать иски жителей города к властям. Ранее хулиганы несколько раз обливали табличку красной краской. Последний аналогичный инцидент произошел 9 сентября.